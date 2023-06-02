В России могут ограничить параллельный импорт техники Acer, Dell и Asus

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Минпромторг рассматривает возможность ограничить параллельный импорт в Россию более 20 зарубежных брендов вычислительной техники. Речь идет о возможном сокращении поставок оборудования Acer, Asus, IBM, Dell, HP и других крупных компаний. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение прорабатывается вместе с российскими производителями вычислительной техники. В Минцифры считают, что можно рассмотреть вопрос о блокировке параллельного импорта только той продукции, производство которой уже налажено в России.

Против такого шага выступают дистрибьюторы. Они уверены, что это приведет к дефициту и повышению стоимости оборудования. Кроме того, такой шаг может затормозить развитие некоторых направлений IT-отраслей, опасаются представители бизнеса.

Ранее ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров, кроме тех, производство которых локализовано в России.

На минувшей неделе стало известно, что контактные линзы Johnson&Johnson внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель.