ФТС: параллельный импорт в Россию растет ежемесячно на 12%

В основном завезены товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия, а также электроника и техника.

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В Федеральной таможенной службе РФ констатируют положительную динамику параллельного импорта. Отмечено, что после его легализации в Россию было завезено 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов. В целом прирост параллельного импорта оценивается в 12% ежемесячно.

В основном в РФ завозятся техника и электроника, а также одежда, парфюмерия. Об этом рассказал первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

«Параллельный импорт нарастает. После того, как он был легализован, мы ежемесячно отслеживаем динамику. Она неплохая, объем растет приблизительно на 12% в месяц. К сегодняшнему дню завезено 1,6 миллионов тонн разных товаров на 12,6 миллиардов долларов. В основном это электроника, техника, товары повседневного спроса, одежда, парфюмерия», - приводит его слова агентство «Прайм».

В качестве зон ввоза импортируемого товара Давыдов назвал Дальний Восток, южные границы России и даже западные рубежи.

«Но также и через западную границу. Она пока не закрыта наглухо, хотя поток заметно сократился. Везут главным образом лекарства, продовольствие, товары повседневного спроса. Сейчас в день тут проходит порядка 600 грузовиков, раньше - 3 000. По итогам года доля Европейского союза в общем внешнеторговом обороте России, думаю, еще больше сократится и составит около 30%», - предположил первый замглавы ФТС РФ.

Говоря о выявлении контрафактной продукции при параллельном импорте, Руслан Давыдов сообщил, что «ФТС нацелена на борьбу с контрафактом, с подделками мы всегда боролись и будем продолжать это делать».

В конце июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в Россию на 2022 год. В общей сложности в списке оказались 96 групп товаров. Это автомобили и запчасти для них, смартфоны, бытовая техника, игровые приставки, часы, моющие средства, одежда, обувь и косметика.

