Песков: системы ПВО в Таганроге сработали нормально

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Вся сущность киевского режима в нанесении ударов по гражданским объектам, это его излюбленная практика. С таким заявлением по факту ракетной атаки по Таганрогу выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, подобную тактику украинская власть взяла на вооружение начиная с 2014 года, сначала в отношении Донбасса, а сейчас - всех других регионов. Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что подобный инцидент в Ростовской области произошел впервые.

«Система ПВО сработала, все работает в этом плане, все нормально... Слава Богу, нет жертв. По крайней мере, что сейчас известно», - отметил Песков.

Ранее МИД России выступили с решительным осуждением киевской атаки на мирный город. Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Москва оставляет за собой право на решительный и жесткий ответ.