В стране и мире Песков: Путину доложили о ракетной атаке в Таганроге Ян Брацкий Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что Запад никак не отреагирует на террористическую атаку Киева по Таганрогу. © Фото: golubev_vu, Telegram Читайте нас на: Президенту Владимиру Путину доложили о взрыве ракеты в центре Таганрога. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Доложили. Слава Богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», - сказал он журналистам. Напомним, ранее днем в центре Таганрога прогремел мощный взрыв. Его причиной стала украинская ракета С-200, перехваченная средствами ПВО. Ее обломки рухнули и повредили несколько зданий. В Министерстве иностранных дел России решительно осудили атаку киевского режима отметив, что она не имела никакого военного смысла. На Смоленской площади призвали международное сообщество осудить действия националистов и применение ими террористических методов. Экспертное мнение и аналитика