Песков: Путину доложили о ракетной атаке в Таганроге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что Запад никак не отреагирует на террористическую атаку Киева по Таганрогу.
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Президенту Владимиру Путину доложили о взрыве ракеты в центре Таганрога. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Доложили. Слава Богу, нет жертв, по крайней мере, что сейчас известно», - сказал он журналистам.
Напомним, ранее днем в центре Таганрога прогремел мощный взрыв. Его причиной стала украинская ракета С-200, перехваченная средствами ПВО. Ее обломки рухнули и повредили несколько зданий.
В Министерстве иностранных дел России решительно осудили атаку киевского режима отметив, что она не имела никакого военного смысла. На Смоленской площади призвали международное сообщество осудить действия националистов и применение ими террористических методов.