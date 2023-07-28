Боец с позывным Салют рассказал, что авиация врага регулярно отрабатывает по своим
По словам Салюта, украинские боевики ничего не стоят для своего же командования, их используют, как «пушечное мясо».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Боец ВС РФ с позывным Салют, который отражал атаку неприятеля на Работино, рассказал о том, что украинские боевики ничего не стоят для своего же командования.
«Каждый день мы наблюдаем то, как элементарно украинская авиация отрабатывает и уничтожает своих же в их же лесополосах, мы понимаем что это "пушечное мясо", которое не стоит для тех, кто их туда толкает, ни копейки», - заявил в беседе со «Звездой» Салют.
Также Салют отметил то, что украинские боевики часто стараются копировать нацистов времен Великой Отечественной войны.
Ранее пленный украинец Игорь Янчик рассказал о желании избить своего комбата при встрече.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.