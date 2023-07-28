Боец с позывным Салют рассказал, что авиация врага регулярно отрабатывает по своим

По словам Салюта, украинские боевики ничего не стоят для своего же командования, их используют, как «пушечное мясо».

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Боец ВС РФ с позывным Салют, который отражал атаку неприятеля на Работино, рассказал о том, что украинские боевики ничего не стоят для своего же командования.

«Каждый день мы наблюдаем то, как элементарно украинская авиация отрабатывает и уничтожает своих же в их же лесополосах, мы понимаем что это "пушечное мясо", которое не стоит для тех, кто их туда толкает, ни копейки», - заявил в беседе со «Звездой» Салют.

Также Салют отметил то, что украинские боевики часто стараются копировать нацистов времен Великой Отечественной войны.

Ранее пленный украинец Игорь Янчик рассказал о желании избить своего комбата при встрече.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.