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Боец с позывным Салют рассказал, что авиация врага регулярно отрабатывает по своим

19:00 28.07.2023
По словам Салюта, украинские боевики ничего не стоят для своего же командования, их используют, как «пушечное мясо».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Боец ВС РФ с позывным Салют, который отражал атаку неприятеля на Работино, рассказал о том, что украинские боевики ничего не стоят для своего же командования. 

«Каждый день мы наблюдаем то, как элементарно украинская авиация отрабатывает и уничтожает своих же в их же лесополосах, мы понимаем что это "пушечное мясо", которое не стоит для тех, кто их туда толкает, ни копейки», - заявил в беседе со «Звездой» Салют. 

Также Салют отметил то, что украинские боевики часто стараются копировать нацистов времен Великой Отечественной войны. 

Ранее пленный украинец Игорь Янчик рассказал о желании избить своего комбата при встрече.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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