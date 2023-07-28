В стране и мире Защищавший Работино боец заявил, что враг копирует облик нацистов в годы ВОВ Боец обратил внимание на специфические шевроны, а также на то, что кресты на германских танках Leopard повторяют крест «балкенкройц», который можно было увидеть на «Тиграх» и «Пантерах». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Отличившийся в отражении украинских атак на Работино боец ВС РФ с позывным Салют рассказал «Звезде» о стремлении противника копировать облик нацистов в годы Великой Отечественной войны. «Попадаются шевроны, идеология. Так же, зайдя в их тик-токи, там все ясно, понятно. То есть, кресты на их "Леопардах" фашистские, которые были во вторую мировую - они их полностью копируют. Полностью копируют фашистов тех годов», - отметил российский боец. Сегодня официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинская атака в районе Работино и Успеновки на Запорожском направлении полностью провалилась. Также Минобороны России продемонстрировало видео с уничтожением украинского танка при помощи российского барражирующего боеприпаса. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика