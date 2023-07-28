Пленный украинец Янчик рассказал о желании избить своего комбата при встрече

Игорь Янчик подчеркнул, что в российском плену с ним обходились хорошо. Он призвал других украинцев любым способом «сматываться домой» из ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Игорь Янчик рассказал о желании ударить своего комбата. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Комбат... раз я слышал, просили помочь, сказал, ничего, держитесь, копайте, и никто ничего не помог, и не было приказа отходить. Бросили, как мясо. Хочется этого комбата, если увижу, заехать», - признался Янчик.

Он заявил, что до этого случая у него оставалось около 30 процентов веры во все, что говорили ему командиры, но после этого она исчезла окончательна. По словам пленного, он был не одинок - все солдаты вокруг думали примерно так же.

Игорь Янчик констатировал отсутствие желания вести боевые действия в своем подразделении. Этому немало способствовали высокие потери - там, где ранее было 4-5 человек, оставалось лишь по 1-2. Кого-то ранило, а кто-то был уничтожен.

Янчик подчеркнул, что в российском плену с ним обходились хорошо. Он призвал других украинцев любым способом «сматываться домой» из ВСУ.

Тем временем другой пленный, Сергей Еднак рассказал, что его подразделение способно только копать.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.