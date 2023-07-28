В Кремле заявили, что Путину пока не докладывали о ситуации в Таганроге

Ранее в Минобороны РФ сообщили об атаке киевского режима на Таганрог с использованием ракеты ПВО С-200.

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Владимиру Путину пока не докладывали о происшествии в центре Таганрога. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет. Идет саммит ("Россия-Африка")», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о взрыве ракеты в центре Таганрога рядом с кафе «Чехов сад». Двенадцать человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что за атакой на мирный город стоит киевский режим. Для этого он использовал ракету комплекса ПВО С-200, переоборудованную в ударный вариант. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. Движение по трем улицам в центре города перекрыто.