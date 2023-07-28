После взрыва в Таганроге перекрыты для движения транспорта три улицы

Перекрыто движение по Александровской улице, переулку Лермонтовскому и улице Антона Глушко.

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В Таганроге после взрыва в центре города перекрыто движение по трем улицам. Об этом сообщили в областном Управлении ГИБДД.

В частности, перекрыты для движения автомобилей улицы Александровская, переулок Лермонтовский и улица Антона Глушко, пишет «Интерфакс-Юг».

Ранее в Минобороны России сообщили, что удар по центру Таганрога был нанесен переоборудованной ракетой комплекса ПВО С-200. За атакой стоит киевский режим, уточнили в оборонном ведомстве.