МО РФ показало кадры поражения танка ВСУ западного производства под Работино
Минобороны России сообщает, что танк противника был уничтожен барражирующим боеприпасом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало видео с поражением украинского танка западного производства.
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов выявили бронегруппы неприятеля на Запорожском направлении.
Враг пытался атаковать позиции российских подразделений, но оказался под ударом барражирующими боеприпасами.
В МО РФ сообщили, что танк противника был уничтожен.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что враг понес большие потери после провала наступления в районе Работино.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.