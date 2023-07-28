В МО РФ сообщили, что украинская атака в районе Работино и Успеновки полностью провалилась

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщает об уничтожении пяти танков, включая трех Leopard, а также двух французских колесных танков AMX. Также враг потерял 17 боевых машин пехоты.

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Российские военные отразили украинские атаки в районах Работино и Успеновки Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», - сказал он на брифинге.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери украинской стороны в живой силе и военной технике. В ходе боев ВСУ потеряли более 180 человек. Также неприятель лишился нескольких единиц техники иностранного производства, среди которых три немецких танка Leopard и два французских колесных танка AMX. Помимо этого, уничтожены 17 БМП, две боевые бронированные машины, американская буксируемая гаубица М777, а также боевая машина ЗРК «Стрела-10».

Конашенков рассказал и о ситуации на Времевском выступе в районе Старомайорского. Подразделения российской группировки «Восток» отразили атаку штурмового отряда и ликвидировали украинскую разведгруппу. Между тем, на Сватовском направлении наши бойцы захватили ряд опорных пунктов противника и продвинулись в глубину его обороны на 1,5 километра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.