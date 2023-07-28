Трех человек доставили в больницу после взрыва в центре Таганрога

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Предположительно три человека доставлены в больницу после мощного взрыва в центре Таганрога. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России. Сейчас на месте инцидента работают бригады спасателей и прибывшие медики.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в районе кафе «Чехов сад», предположительно, взорвалась ракета.

Погибших в результате ЧП нет, но есть раненые и пострадавшие. Их точное количество будет понятно после завершения разбора завалов. Другие подробности не сообщаются.