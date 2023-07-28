Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Таганроге
По неподтвержденным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.
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Очевидцы сообщили в социальных сетях о мощном взрыве в Таганроге. Кадры с места ЧП были опубликованы в Сети.
По данным Telegram-канала «112», в результате произошедшего пострадали три человека.
Как предполагается, взрыв прогремел на Банковской площади рядом с музеем, передает РИА Новости. У места случившегося сейчас находятся кареты скорой помощи и пожарные машины.
В настоящее время официальной информации от региональных органов власти и экстренных служб нет.