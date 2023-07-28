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Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Таганроге

16:32 28.07.2023
По неподтвержденным данным, в результате произошедшего пострадали три человека.
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Таганроге
© Фото: ТРК «Звезда»
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Очевидцы сообщили в социальных сетях о мощном взрыве в Таганроге. Кадры с места ЧП были опубликованы в Сети.

По данным Telegram-канала «112», в результате произошедшего пострадали три человека.

Как предполагается, взрыв прогремел на Банковской площади рядом с музеем, передает РИА Новости. У места случившегося сейчас находятся кареты скорой помощи и пожарные машины.

В настоящее время официальной информации от региональных органов власти и экстренных служб нет.

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