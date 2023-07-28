В стране и мире Губернатор Голубев: в центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета Ян Брацкий Погибших в результате инцидента нет, несколько человек получили травмы. © Фото: golubev_vu, Telegram Читайте нас на: Причиной инцидента в Таганроге стал взрыв ракеты, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась предположительно ракета», - написал чиновник в своем Telegram-аккаунте. В настоящее время на месте происшествия работают бригады спасателей. Погибших нет, несколько человек получили травмы различной степени тяжести. К ним уже спешат врачи. Информация об ущербе пока уточняется. Экспертное мнение и аналитика