Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию худмузея

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Эпицентр взрыва в Таганроге пришелся на территорию художественного музея. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Ростовской области Василий Голубев.

«Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки», - уточнил он.

Кроме того, по словам губернатора, взрывом выбило рамы в окнах и балконах в трехэтажном жилом доме, который находится рядом с эпицентром взрыва.

В настоящий момент на месте произошедшего работают 60 сотрудников экстренных служб, привлечено 17 единиц техники.

По последним данным, при взрыве пострадали 15 человек, они получили легкие раны от осколков стекол, девять человек сейчас находятся в больнице.