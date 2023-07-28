Губернатор Голубев сообщил о 15 пострадавших при взрыве в Таганроге

У всех раненых зафиксированы легкие травмы, полученные от осколков.

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В результате взрывы в Таганроге Ростовской области пострадали 15 человек. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в настоящий момент раненым помогают врачи. У всех, кто обратился к медика, зафиксированы легкие раны, полученные от осколков выбитых стекол.

В результате случившегося никто не погиб, добавил Голубев. Он призвал жителей региона доверять информации только из проверенных источников.