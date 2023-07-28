До девяти человек возросло количество госпитализированных в Таганроге

Сейчас на месте взрыва работают бригады спасателей и скорой помощи.

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В Таганроге растет количество доставленных в медучреждения пострадавших после взрыва в центре города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил уже о девяти госпитализированных.

«В медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести», - сообщил Голубев.

Напомним, экстренные службы города заняты ликвидацией последствий мощного взрыва, причиной которого могла послужить ракета. Взрыв прогремел в районе кафе «Чехов сад». По предварительной информации, погибших нет, несколько человек получили травмы.