Минтруд заявил об отсутствии необходимости четырехдневной рабочей недели

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Министр труда России Антон Котяков заявил о том, что сейчас в России не существует необходимости законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю. Об этом министр сообщил ТАСС.

«Я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», - заявил Котяков.

Министр также добавил, что в настоящее время законодательство России позволяет работодателям организовывать гибкий график для своих сотрудников с возможностью предложения своим сотрудникам трехдневной или четырехдневной рабочей недели или комбинации дистанционной работы и физического присутствия на рабочем месте.

Напомним, ранее Ассоциация предпринимателей «Аванти» выступила с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю, с подобной инициативой ассоциация выступила в обращении к министру труда Антону Котякову. Министерство труда не поддержало это предложение.