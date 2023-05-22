В России предложили шестидневную рабочую неделю

С инициативой об увеличении рабочего времени выступила Ассоциация «Аванти».

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Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России 6-дневную рабочую неделю. О необходимости увеличения рабочего времени россиян Ассоциация написала в обращении к министру труда Антону Котякову. Об этом пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, дополнительный рабочий день положительно скажется на экономике России, которая испытывает нагрузку из-за антироссийских санкций.

«В настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», - отметили лидеры «Аванти».

По прогнозу экспертов «Аванти» 6-дневная рабочая неделя повлияет на упрочение российской экономики и поможет достичь технологического и промышленного прорыва и уменьшить зависимость от экспорта.

Ранее сообщалось, что 17 мая на совещании в Кремле под председательством президента России Владимира Путина с участием министров отмечался низкий уровень безработицы, который держится в пределах 3 % с перспективой снижения за счет расширения рабочих мест на предприятиях малого и среднего бизнеса. Напомним, что в России с 1967 года введена 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем.