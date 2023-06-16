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Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели

Максим Крюков
11:16 16.06.2023
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что российское трудовое законодательство позволяет гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.
Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом на полях ПМЭФ-2023 заявил глава ведомства Антон Котяков, отметив, что в настоящее время трудовое законодательство РФ дает возможность гибко формировать рабочий график при согласовании между работодателями и сотрудниками.

«По соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой», - передает его слова ТАСС.

Глава Минтруда также заявил, что необходимо делать акцент на регулировании этих отношений с точки зрения «персонального диалога работодателя и работника», подчеркнув важность оплаты переработок в случае, «если речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов».

С предложением о введении в России 6-дневной рабочей недели выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» в мае этого года. Авторы инициативы считают, что дополнительный рабочий день положительно скажется на экономике страны, которая испытывает нагрузку из-за антироссийских санкций.

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