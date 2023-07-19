Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства РФ в стране

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Финляндия отозвала согласие на работу генерального консульства России в городе Турку. Как сообщили в канцелярии финского президента, диппредставительство должно прекратить свою работу 1 октября.

«Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности отметили, что заявление России о закрытии Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года было асимметричным ответом на более раннее объявление Финляндии о высылке (дипломатов - Прим. ред.). В ответ Финляндия отзовет согласие России на работу своего генерального консульства в Турку с 1 октября 2023 года. МИД уведомил об этом Россию», - говорится в сообщении на сайте канцелярии.

Также сообщается, что в ближайшее время будет обсуждаться статус российского консульства в Мариехамне и проведен анализ особого статуса Аландских островов.

Ранее, в мае, финскому послу вручили ноту о закрытии канцелярии посольства в городе Лаппеенранта. Одновременно финской стороне было заявлено об отзыве согласия на работу петрозаводского и мурманского отделений генконсульства Финляндии.