Более 50 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогоды

По прогнозам метеорологов, непогода в Москве продержится до утра.

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В связи с непогодой в столичных аэропортах задержаны 55 рейсов, еще 4 отменены. Кроме того, на 3 часа перенесен рейс в Москву из Санкт-Петербурга, где в эти дни проходит саммит «Россия - Африка».

По данным онлайн-табло, во Внуково задержаны 16 рейсов и 2 отменены, в Шереметьево задержаны 32 рейса, в Домодедово задержаны 7 рейсов, 2 отменены.

По прогнозам синоптиков, непогода в столице продержится до утра. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовали не парковать машины под деревьями.

В среду, 26 июля, на Москву обрушился сильнейший с 1894 года ливень. Дождевая вода, переполнив ливневую канализацию, затопила парковки и десятки автомобилей. В отдельных районах столицы сегодня произошел настоящий потоп.