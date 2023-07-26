Сильнейший с 1894 года ливень обрушился на Москву

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В отдельных районах Москвы сегодня произошел настоящий потоп. Автомобили ушли под воду под крышу. Когда вода ушла, все оказалось в грязи. Коммунальщики отработали оперативно, но не без вопросов.

«Машина была в воде по ручки, весь салон затопило, автомобили плавали. Большую трудность создал автомобиль коммунальной службы. Он проехал по дороге и пустил волну. Многие машины просто смыло», - сетует местный житель.

Автомобилисты оценивают ущерб, пытаются осушить свои машины. Уже сейчас понятно, что многие из них восстановлению не подлежат. Остается надеяться на страховые полисы.

Во время дождя ливневая канализация переполнилась и не выдержала. Вода била фонтаном. Коммунальщики пытаются ликвидировать последствия.