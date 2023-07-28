В стране и мире Концерн Rheinmetall начал учить украинцев чинить танки Leopard Андрей Аркадьев Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины. © Фото: Francisco J. Olmo, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Концерн Rheinmetall готовит среди украинцев специалистов по ремонту полученных Киевом танков Leopard. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер, пишет Spiegel. «Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы», - сказал Паппергер. Старт работы предприятий по ремонту и обслуживанию на Украине немецких боевых машин запланирован через несколько недель. Ранее стало известно, что Rheinmetall разместит на западе Украины завод по производству танков и бронетехники. Компания планирует обучать украинцев обслуживанию техники, изготовленной на новом предприятии. В марте сообщалось, что Rheinmetall обсуждает строительство на Украине танкового завода. Его планируемая мощность составит до 400 основных боевых танков в год. Экспертное мнение и аналитика