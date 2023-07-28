Концерн Rheinmetall начал учить украинцев чинить танки Leopard
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает начать ремонтные работы на территории Украины.
© Фото: Francisco J. Olmo, Keystone Press Agency, Global Look Press
Концерн Rheinmetall готовит среди украинцев специалистов по ремонту полученных Киевом танков Leopard. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер, пишет Spiegel.
«Сейчас мы в Германии обучаем украинцев для этой работы», - сказал Паппергер.
Старт работы предприятий по ремонту и обслуживанию на Украине немецких боевых машин запланирован через несколько недель.
Ранее стало известно, что Rheinmetall разместит на западе Украины завод по производству танков и бронетехники. Компания планирует обучать украинцев обслуживанию техники, изготовленной на новом предприятии.
В марте сообщалось, что Rheinmetall обсуждает строительство на Украине танкового завода. Его планируемая мощность составит до 400 основных боевых танков в год.