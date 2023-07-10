Rheinmetall в ближайшие 3 месяца откроет на Украине завод по производству бронетехники

Завод расположится на западе страны. На предприятии не только будут производить танки и другую бронетехнику, но и обучать украинцев их обслуживанию.

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Один из крупнейших европейских производителей военной техники, немецкий концерн Rheinmetall откроет в ближайшие 12 недель на территории Украины завод по производству танков и бронетехники. Об этом пишет CNN со ссылкой на гендиректора компании Армина Паппергера.

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с украинским оборонным госконцерном «Укроборонпром». Компания планирует обучать украинцев обслуживанию техники, изготовленной на новом предприятии.

Паппергер подчеркнул, что Киев должен уметь обеспечивать себя техникой самостоятельно, чтобы не ждать в ближайшие 10-20 лет постоянной помощи от европейских стран и Соединенных Штатов.

В марте сообщалось, что Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране танкового завода. Его возведение обойдется примерно в 200 миллионов евро, а планируемая мощность составит до 400 основных боевых танков в год.