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В Германии заявили о готовности построить на Украине завод по производству танков за $200 млн

Марина Крижановская
11:55 04.03.2023
Предполагается выпускать до 400 танков Panther ежегодно.
В Германии заявили о готовности построить на Украине завод по производству танков за $200 млн
© Фото: Philipp Schulze, dpa, Globallookpress
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В Германии заявили, что готовы построить на Украине завод по производству танков. Его стоимость оценивается в 200 миллионов долларов.

Об этом рассказал руководитель оборонного концерна ФРГ Rheinmetall Армин Паппергер. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

«Примерно за 200 миллионов евро на Украине может быть построен завод Rheinmetall», - цитирует его агентство.

По его словам, переговоры о данном заводе - многообещающие. Он добавил, что такой завод на Украине был бы способен выпускать до 400 танков Panther ежегодно.

Вместе с тем, он надеется на решение данного вопроса в течение ближайших двух месяцев. Помимо этого, Паппергер считает, что для победы киевскому режиму не хватает от 600 до 800 танков и что 300 немецких танков Leopard ситуации не изменят.

Сутками ранее в американском издании предположили, что во время визита Олафа Шольца, канцлера ФРГ, в США на него может быть оказано давление президентом Джо Байденом. В частности, тот может склонить Шольца перенести военные производства в США.

В самой Германии - в ее столице Берлине - более 25 тысяч человек вышли на протест против поставок оружия киевскому режиму. Они несли плакаты с лозунгами «Дипломатия, а не оружие», «Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев» и другие.

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