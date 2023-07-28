Совфед одобрил возвращение серебряных медалей в школы и переименование ОБЖ

Также исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

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Сегодня Совет Федерации одобрил поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации». Из него исключена норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Обучающиеся должны буду участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

Также поправки в закон предполагают возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» II степени. Кроме того, будет изменено название предмета «ОБЖ» на «Основы безопасности и защиты Родины».

Напомним, о возвращении в школы серебряных медалей стало известно в конце мая этого года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщила, что их начнут вручать со следующего учебного года.

Данная награда была отменена на федеральном уровне еще в 2014 году. Однако регионы имели право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся.

Сейчас Минпросвещения прорабатывает возможность получения выпускниками с серебряными медалями дополнительных баллов к Единому государственному экзамену.