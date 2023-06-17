В России выпускники с серебряными медалями могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Серебряные медали будут выдавать выпускникам, у которых в аттестате не более одной-двух четверок.

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Министерство просвещения Российской Федерации прорабатывает возможность получения выпускниками с серебряными медалями, которые , дополнительных баллов к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом на полях ПМЭФ-2023 заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим», - передает его слова ТАСС.

О возвращении в школы серебряных медалей стало известно в конце мая этого года. Министр просвещения РФ сообщил, что их начнут вручать со следующего учебного года. Данная награда была отменена на федеральном уровне в 2014 году. Однако регионы страны имели право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся.

Первый зампредседателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга одобрил идею выдачи серебряных медалей в российских школах. По его мнению, награда является поводом для гордости и стимулом.