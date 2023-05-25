В Минпросвещения РФ сообщили о возвращении в школы серебряных медалей

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил приятную для школьников и родителей новость о возвращении в российские школы серебряных медалей.

© Фото: медали Михаил Мордасов, РИА Новости

Серебряные медали за отличия в учебе снова будут выдавать в школах с 2023/24 учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Думаю, и для родителей, и для школьников будет приятная новость: мы со следующего учебного года вернем серебряные медали», - сказал Кравцов на пресс-конференции.

Сейчас за отличия в учебе в средней школе ученики могут получить только золотую медаль. Вручение серебряных медалей было отменено на федеральном уровне в 2014 году. Однако у регионов оставалось право самостоятельно устанавливать виды поощрений обучающихся. В том числе они могли награждать выпускников серебряными медалями регионального уровня.

В конце апреля состоялись выпуски офицеров в военно-учебных заведениях Минобороны. Отмечалось, что каждый четвертый выпускник окончил обучение с отличием, а 142 получили золотые медали.