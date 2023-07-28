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Совет Федерации одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль

Сергей Лебедев
13:55 28.07.2023
Ставка сбора составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.
Совет Федерации одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Сегодня Совет Федерации одобрил закон о единоразовом сборе за сверхприбыль с компаний, у которых доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. От него будут освобождены компании нефтегазового сектора и добычи угля, плательщики единого сельхозналога, малые и средние предприятия, компании, созданные после 2020 года.

Также налог не будет взиматься с застройщиков, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета, кредитных и некредитных финансовых организаций, в отношении которых осуществлялись меры по предупреждению банкротства.

Ставка сбора составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно будет заплатить до 29 января 2024 года.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазонов заявил, что в будущем нельзя исключать возвращение к налогу на сверхприбыль. Это гипотетически, по его словам, может произойти при высоком дефиците бюджета.

Чиновник отметил, что налог появился из-за образовавшегося дефицита бюджета. Также у компаний возникли конъюнктурные сверхдоходы.

Ранее Генпрокуратура России предлагала ввести налог на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах. Сейчас сбором облагается извлечение полезных ископаемых по лицензии. 

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