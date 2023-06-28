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Замминистра финансов Сазонов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль

Сергей Лебедев
06:47 28.06.2023
Это, по его словам, гипотетически может произойти при высоком дефиците бюджета.
Замминистра финансов Сазонов не исключил возврат в будущем к налогу на сверхприбыль
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазонов заявил, что в будущем нельзя исключать возвращение к налогу на сверхприбыль. По его словам, это гипотетически может произойти при высоком дефиците бюджета, сообщает РИА Новости.

«Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем», - добавил чиновник.

Алексей Сазонов отметил, что налог появился из-за образовавшегося дефицита бюджета. Также у компаний возникли конъюнктурные сверхдоходы.

Накануне комитет Госдумы России по бюджету и налогам одобрил законопроект о единоразовом сборе за сверхприбыль. На рассмотрение его вынесут 28 июня. Предполагается,  что ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы.

Ранее Генпрокуратура России предложила ввести еще и налог на добычу драгоценных металлов, извлекаемых попутно в других рудах. На данный момент сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии.

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