В России могут ввести налог на добычу драгметаллов
Генпрокуратура предложила ввести налог на попутную добычу драгоценных металлов. На данный момент сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. Драгоценные же металлы получают попутно из отвалов и отходов добывающих компаний.
Минфин поддержал идею, так как налог способен увеличить российский бюджет более чем на 100 миллиардов рублей в год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова.
Раньше компании зарабатывали на неформальной добыче драгметаллов и не платили налог с такой деятельности, теперь же эта часть бизнеса может начать контролироваться государством.
Ранее Сазанов заявлял, что ставка НДФЛ для уехавших россиян составит 13-15%. Это затронет тех, кто работает удаленно из-за рубежа по трудовым договорам и документам гражданско-правового характера.