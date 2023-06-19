В России могут ввести налог на добычу драгметаллов

Налог на добычу драгметаллов может добавить в бюджет России более 100 миллиардов рублей в год.

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Генпрокуратура предложила ввести налог на попутную добычу драгоценных металлов. На данный момент сбором облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. Драгоценные же металлы получают попутно из отвалов и отходов добывающих компаний.

Минфин поддержал идею, так как налог способен увеличить российский бюджет более чем на 100 миллиардов рублей в год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова.

Раньше компании зарабатывали на неформальной добыче драгметаллов и не платили налог с такой деятельности, теперь же эта часть бизнеса может начать контролироваться государством.

Ранее Сазанов заявлял, что ставка НДФЛ для уехавших россиян составит 13-15%. Это затронет тех, кто работает удаленно из-за рубежа по трудовым договорам и документам гражданско-правового характера.