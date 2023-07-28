Армия Армия Армия

Шойгу принял участие в торжествах в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне

10:11 28.07.2023
Это произошло в ходе визита министра обороны России в Пхеньян.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Шойгу принял участие в торжествах в Пхеньяне, посвященных победе корейского народа в Отечественной Освободительной войне 1950-53 годов. Об этом сообщает Минобороны России. 

Министр обороны России поздравил участников заседания с годовщиной победы, а также зачитал поздравление от имени Владимира Путина. 

Уточняется, что мероприятие состоялось под руководством Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньянском дворце спорта. А по окончании заседания от имени лидера Северной Кореи состоялся торжественный прием в честь военной делегации России. 

«Также на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна состоялся военный парад. В составе парадных расчетов прошли военнослужащие корейской народной армии в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники», - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.

Также Сергей Шойгу провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном.
 
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:07 ОПК
Видео
Путин: Россия заключила соглашение о военно-техническом сотрудничестве с более чем 40 странами Африки
10:49 В стране и мире
Видео
В РФ прибыл первый грузовой состав из Китая по ж/д мосту через реку Амур
10:13 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ряды ВСУ
10:47 В стране и мире
Россиянам хотят разрешить оставлять ипотечное жилье при банкротстве
05:07 В стране и мире
Япония запретила экспорт в РФ авто с объемом двигателя более 1,9 литра и гибридов
Популярное
Видео
Мишустину в Норильке показали кабинет Новака, в котором он работал главбухом
The Daily Telegraph: Маск присвоил чужой аккаунт в Twitter, не заплатив владельцу
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Во Внуково у прилетевшего из ОАЭ пассажира в нижнем белье нашли бриллианты
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.