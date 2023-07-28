Шойгу принял участие в торжествах в честь 70-летия победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне

Это произошло в ходе визита министра обороны России в Пхеньян.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Шойгу принял участие в торжествах в Пхеньяне, посвященных победе корейского народа в Отечественной Освободительной войне 1950-53 годов. Об этом сообщает Минобороны России.

Министр обороны России поздравил участников заседания с годовщиной победы, а также зачитал поздравление от имени Владимира Путина.

Уточняется, что мероприятие состоялось под руководством Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньянском дворце спорта. А по окончании заседания от имени лидера Северной Кореи состоялся торжественный прием в честь военной делегации России.

«Также на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна состоялся военный парад. В составе парадных расчетов прошли военнослужащие корейской народной армии в исторической форме времен войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчеты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне.

Также Сергей Шойгу провел переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.