Шойгу встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном

Министр обороны России и северокорейский лидер обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

© Фото: MFA Russia, Global Look Press, Валерий Мельников, РИА Новости

Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в Пхеньяне встретился руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Ожидается, что сегодня Сергей Шойгу примет участие в военном параде, посвященном 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Напомним, Сергей Шойгу прибыл в КНДР в минувший вторник. Визит министра обороны РФ должен поспособствовать укреплению военных связей двух стран и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами.

Накануне Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Он поблагодарил своего северокорейского коллегу за радушный прием и выразил надежду на продолжение всестороннего сотрудничества.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.