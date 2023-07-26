Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне

Монумент Освобождения воздвигнут в столице КНДР в августе 1946 года в знак благодарности советским воинам, павшим в ходе освобождения Кореи от японцев в 1945 году.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщает Минобороны России.

«Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году», - говорится в сообщении.

Монумент выполнен в виде 30-метровой гранитной стелы, которая увенчана красной звездой.

Находится он на горе Моранбон, одной из самых высоких сопок в центре северокорейской столицы. С нее открывается панорамный вид на сам город.

Также сообщается, что ранее министр обороны России возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре столицы КНДР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.