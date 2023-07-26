Шойгу возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне
Министр обороны России Сергей Шойгу и члены российской военной делегации возложили цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне. Об этом сообщает Минобороны России.
«Монумент Освобождения был воздвигнут в столице КНДР 15 августа 1946 году в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году», - говорится в сообщении.
Монумент выполнен в виде 30-метровой гранитной стелы, которая увенчана красной звездой.
Находится он на горе Моранбон, одной из самых высоких сопок в центре северокорейской столицы. С нее открывается панорамный вид на сам город.
Также сообщается, что ранее министр обороны России возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансу в самом центре столицы КНДР.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.