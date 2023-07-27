ФСБ нашла следы тротила в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе

Судно могло использоваться для доставки взрывчатки на Украину.

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Федеральная служба безопасности России выявила иностранное гражданское судно, которое могли использовать для доставки взрывчатки на Украину. В среду в трюме и на поверхности шлюпки сухогруза BMO River нашли следы динитротолуола и тротила.

Отмечается, что судно следовало из турецкого Синопа в Ростов-на-Дону. Ранее оно дважды заходило в украинский порт Рени в Одесской области.

В итоге сухогрузу запретили проходить через Керченский пролив. Корабль должен убыть за пределы территориального моря РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в минувшую субботу следы взрывчатки нашли в трюме сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону. Кроме того, обнаружили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

Ранее Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.