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В МО Британии признали, что Лондон и Вашингтон помогали в разработке плана наступления Киева

Максим Крюков
03:00 27.07.2023
По мнению замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, наступление украинских боевиков соответствует ожиданиям.
В МО Британии признали, что Лондон и Вашингтон помогали в разработке плана наступления Киева
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Великобритания и Соединенные Штаты Америки принимали участие в разработке плана наступления боевиков киевского режима. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, отметив, что оно соответствует ожиданиям.

«На данный момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который они разработали с нами, американцами и другими в течение прошлой зимы», - сказал он в интервью британской газете The Telegraph.

Замглавы британского оборонного ведомства также утверждает, что украинское командование якобы проявляет «надлежащую осторожность», отказываясь отправлять на поле боя большое количество живой силы и оружия, которое было поставлено странами Запада.

«Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка и покажут череду военных кадров, а затем - в конце всего этого - победа к сентябрю», - заявил замминистра.

Кроме того, Хиппи отметил, что Россия «никогда не будет слабым противником, несмотря ни на что».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что противник несет огромные потери, измеряемые в десятках тысяч человек. Глава государства подчеркнул, что в результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери.

На прошлой неделе издание The Telegraph опубликовало статью, в которой говорилось, что провал контрнаступления украинских националистов подтолкнет Киев к уступкам территорий. Автор публикации отметил, что Украине и западным странам грозит «сокрушительное поражение». По мнению обозревателя, украинцам приходится «невероятно тяжело».

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