Путин сообщил о громадных потерях ВСУ

Путин заявил, что потери противника в ходе контрнаступления составляют десятки тысяч человек.

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Противник несет огромные потери, измеряемые в десятках тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», - заявил Путин.

Путин добавил, что даже проведение «постоянных облав» и «тотальной мобилизации по всей стране» не помогает киевскому режиму оперативно направлять резервы.

«Все труднее гнать новые пополнения на фронт», - отметил Путин.

В ходе заседания Совбеза РФ Путин также заявил, что командование СВО действует профессионально, а натовская техника горит.