Издание Telegraph отмечает, что время играет против Киева в украинском конфликте.

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Украина будет вынуждена уступить территории в случае окончательного провала контрнаступления. Об этом пишет Telegraph.

Обозреватель издания Роберт Кларк пишет, что несмотря на то, что в украинском конфликте в ближайшие месяцы предстоит большое количество боевых действий на южных сельскохозяйственных землях, Западу нужно приготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок в качестве одного из потенциальных политических результатов неудавшегося контрнаступления украинских войск.

Автор статьи отметил, что Украине и западным странам грозит «сокрушительное поражение». Согласно мнению обозревателя, украинцам приходится «невероятно тяжело». Колумнист отметил, что против Киева играет и время, которое является важным фактором в вооруженных конфликтах.

«Лето скоро начнет переходить в осень. Действительно, мы уже на полпути к завершению сезона», - отмечает автор.

По мнению Роберта Кларка, боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку с наступлением зимы войска теряют способность вести боевые действия высокой интенсивности. А это даст Российской Федерации больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны, как это произошло прошлой зимой, указывает журналист.

К тому же, как подытожил автор, к тому моменту все внимание западных стран будет приковано к предстоящим американским и британским выборам, из-за чего Киев столкнется с большими трудностями.

Ранее издание The Guardian писало, что президент Украины Владимир Зеленский может отдать территории из-за провала контрнаступления. Обозреватель газеты Саймон Тисдалл также добавил, что якобы между Россией и США идут секретные неофициальные переговоры.