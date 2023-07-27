В стране и мире В Конго заявили о нарушении границы со стороны армии Руанды Елизавета Кондрикова Вооруженные силы ДР Конго: армия Руанды нарушила границу государства. © Фото: Alain Uaykani, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщили о нарушении границ со стороны Руанды. В ДР Конго назвали это «интервенцией». Армия Конго атаковала противника и вытеснила его с собственной территории. Накануне в ночь с 26 по 27 июля попытка государственного переворота была зафиксирована в Нигере. В настоящее время в стране бушуют беспорядки, местные жители публикуют кадры панического бегства людей, вокруг раздаются звуки стрельбы. Экспертное мнение и аналитика