Россия и Зимбабве подписали соглашение об информационной безопасности

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По сообщению министерства иностранных дел РФ, на полях саммита Россия-Африка было подписано соглашение между Россией и Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Проведение церемонии...отражает высокий уровень доверия и понимания задач в области безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий», - сказано в сообщении министерства.

Страны нацелены на совместное противодействие угрозам в информационном пространстве и реагирование на «компьютерные инциденты».

Напомним, с 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге проходит саммит Россия-Африка. Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сокращенное число участников из Африки. Он объяснил это их рабочими графиками и «беспрецедентным давлением» со стороны стран Запада.