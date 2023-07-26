Песков сообщил о сокращении числа участников саммита Россия-Африка

Дмитрий Песков сказал, что меньшее количество участников саммита обусловлено их рабочим графиком и «наглым вмешательством» Запада.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сокращение числа участников саммита Россия-Африка объясняется рабочим графиком некоторых глав государств и одновременно давлением со стороны США и других стран Запада.

«Есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне, - это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство США, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран, с тем чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме», - передал журналистам Песков.

Тем не менее пресс-секретарь подтвердил, что это не повлияет на успешное проведение саммита, и в России ожидают продуктивное общение с африканскими лидерами.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля пройдет саммит Россия-Африка. Накануне Песков заявил о «беспрецедентном давлении» со стороны стран Запада в отношении африканских государств с целью воспрепятствовать успешному проведению саммита.