Военные африканских стран проявляют интерес к оружию из РФ на саммите Россия - Африка
Корреспондент обратил внимание на военную делегацию из Буркина-Фасо, которая дотошно исследовала каждый образец.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко обратил внимание на интерес, который гости из африканских стран проявляют к образцам оружия, которые представлены на саммите Россия - Африка.
«Мы сейчас видим делегацию военных из Буркина-Фасо. Уже где-то час они изучают наше оружие. Это новейшие автоматы Калашникова. Дальше - ПЗРК. Военная делегация очень дотошно смотрит каждый образец», - прокомментировал корреспондент.
Ранее Кутаренко показал стенд с боевыми беспилотниками на саммите Россия - Африка.
Тем временем командование ВС Нигера заявило о своей солидарности с мятежниками.