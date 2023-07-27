Французский политолог Леруа назвал возможные предпосылки госпереворота в Нигере

По словам Эммануэля Леруа, к настоящему моменту известно лишь то, что это был мятеж президентской гвардии, то есть личной охраны президента Нигера Мохамеда Базума.

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Политический аналитик во Франции Эммануэль Леруа в беседе со «Звездой» перечислил факторы, которые могли стать предпосылками государственного переворота в Нигере.

«Нужно понимать, что Нигер - одна из беднейших стран мира, а также самая бедная страна в Африке. Однако эта страна богата полезными ископаемыми, особенно нефтью, золотом, ураном. И режим президента Мохамеда Базума тесно сотрудничает со странами Запада, например, с Францией и США», - сказал он.

По его словам, происходящие в настоящее время события похожи на государственный переворот. Это свидетельствует о том, что государство к югу от Сахары - Нигер, как и другие страны Сахеля (тропический саванный регион в Африке. - Прим. ред.), является жертвой вмешательства джихадистов, добавил аналитик.

«После падения в 2011 году режима Муаммара Каддафи тысячи представителей джихада начали распространять свое влияние по всей Африке, в том числе в таких странах, как Чад, Мали, Нигер», - заявил Леруа.

Как отметил эксперт, к настоящему моменту общественность ничего не знает о перевороте. Известно только то, что это был мятеж президентской гвардии, то есть личной охраны президента Базума.

«Кажется, что та часть армии, которая защищает институт власти, не примкнула к мятежу. На сегодняшний день мы знаем, что президент Базум и его семья живы и находятся в президентском дворце», - предположил собеседник телеканала.

Леруа также выразил мнение, что глава республики и его близкие могут общаться с внешним миром, но их по-прежнему удерживает президентская охрана, которая, по всей видимости, оказывает на них давление для того, чтобы свергнуть действующий режим или получить какие-либо привилегии. Он добавил, что реальные требования мятежников до сих пор остаются неизвестны.

Напомним, накануне Agence France-Press сообщило, что президента Нигера Мохамеда Базума удерживают военнослужащие во дворце в столице страны Ниамее. Сообщается, что военный мятеж был поднят президентской гвардией, которая выразила знак протеста против решения отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.