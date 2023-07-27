Захарова рассказала, как Запад превратил зерновую сделку в коммерческий проект

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, ложь коллективного Запада на счет зерновой сделки демонстрирует отсутствие у него морали и нравственности.

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Зерновая сделка, в том виде, в котором ее реализовывал коллективный Запад, стала колоссальным обманом всего мира, а особенно нуждающихся стран. Об этом «Звезде» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сделка задумывалась, как коммерческая и это колоссальный обман Запада в отношении всего остального мира. Суть в том, что ряд западных компаний, которые владели землей на Украине, вывозили это зерно и зарабатывали дважды на его продаже не беднейшим, а своим же странам, перепродавая потом готовую продукцию. Ни о каких нуждающихся никто не думал», - сказала Захарова.

Действия Запада дипломат сравнила с поведением американского госсекретаря Колина Пауэлла в Совбезе ООН, куда он принес пробирку якобы с отравляющим веществом.

«Точно также страны Запада принесли мировому сообществу историю про гуманитарный проект, обещали накормить голодающих, а на самом деле набили себе карманы и закрома, ударив по европейским производителям. Есть ли в этом преступление? Это ложь, как еще это квалифицировать? Это аморальное явление, но мы видим это не первый раз. На этом основана англосаксонская политика. Это еще раз демонстрирует качество всего: их политики, морали, нравственности, вернее их отсутствия», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Ранее известный американский журналист Сеймур Херш, со ссылкой на неназванного чиновника из США заявил, что Украина под прикрытием зерновой сделки вывозила из порта Одессы в Европу нелегальные товары, а именно нефть и наркотики.