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Украина под прикрытием зерновой сделки вывозила в Европу запрещенные товары, такие как нефть и наркотики. Об этом на своем официальном сайте заявил знаменитый американский журналист Сеймур Херш.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», - приводит Херш слова американского чиновника.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время возвращение к зерновой сделке невозможно, поскольку российские условия не выполняются.

Между тем, на фоне приостановки сделки, Владимир Путин подтвердил готовность официальной Москвы безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали, Мали, Эритрею и ЦАР по 25-50 тонн зерна. Путин пообещал не только выделить, но и доставить продовольствие в пункты назначения.