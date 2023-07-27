Участники саммита Россия-Африка обсудят урегулирование кризиса на Украине

Азали Ассумани рассказал о том, что вопрос урегулирования украинского кризиса стоит на повестке дня саммита Россия-Африка.

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Председатель Африканского Союза Азали Ассумани рассказал о готовности участников саммита Россия-Африка обсудить вопрос урегулирования кризиса на Украине. Об этом глава Афросоюза сообщил в интервью RT.

«Даже совсем недавно, когда мы были здесь, мы говорили на том саммите: давайте посмотрим, что мы можем сделать, как быть дальше», - сказал Ассумани.

Он также подчеркнул, что на полях саммита обсуждался бы конфликт в любой другой точке мира.

Напомним, что в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля проходит саммит Россия-Африка. Накануне 26 июля Песков объяснил сокращенное число участников их рабочим графиком и давлением со стороны стран Запада.