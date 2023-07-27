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Херш назвал существенной роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту

Анна Назайкина
17:09 27.07.2023
Журналист выразил уверенность в том, что киевский режим при атаке на мост использовал американские технологии.
Херш назвал существенной роль администрации Байдена в терактах на Крымском мосту
© Фото: ТРК «Звезда»
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Администрация американского лидера Джо Байдена имела существенное значение в обоих террористических актах, произошедших на Крымском мосту. Такое утверждение журналиста Сеймура Херша содержится в статье, опубликованной на его сайте.

Американский журналист-расследователь в своем материале ссылается на некого чиновника из Соединенных Штатов, имя которого он не называет.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках была существенной», — приводит RT выдержку из статьи Херша.

Он также выразил уверенность в том, что киевский режим при атаке на мост использовал американские технологии.

Напомним, первый теракт на мосту произошел рано утром 8 октября 2022 года. Тогда взрыв произошел в грузовом автомобили. Жертвами произошедшего стали четыре человека. Произошло обрушение части шоссейного полотна, также сгорели семь железнодорожных цистерн с топливом.

В ночь на 17 июля 2023 года  два украинских надводных беспилотника атаковали мост. Тогда погибла супружеская пара, которая ехала по мосту на автомобиле. Их несовершеннолетней дочери, также находившейся в машине, удалось выжить. Было повреждено дорожное полотно на автомобильной части моста.

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