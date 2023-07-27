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Глава ОКР назвал торжеством разума участие украинцев в состязаниях с россиянами

Ян Брацкий
15:46 27.07.2023
Глава ОКР Станислав Поздняков напомнил о том, что спорт всегда должен оставаться вне политики.
Глава ОКР назвал торжеством разума участие украинцев в состязаниях с россиянами
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Президент российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков приветствовал снятие запрета на участие украинских спортсменов в состязаниях с россиянами и белорусами. Соответствующее решение приняли в Министерстве молодежи и спорта Украины. Поздняков назвал это «торжеством разума».

«Я всегда говорил, что спорт является и должен являться вне политики. Поэтому любое политическое вмешательство в дела спорта является абсолютным злом. Поэтому в данном случае разум восторжествовал», - приводит ТАСС слова Позднякова.

Ранее Министерство Молодежи и спорта Украины обнародовало изменения в приказ, согласно которому теперь разрешается участие украинских атлетов в международных стартах, даже если в них задействованы спортсмены из России и Белоруссии. Изначальная версия запрета была выпущена в апреле прошлого года.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет раскритиковал решение Украины о запрете своим спортсменам участвовать в состязаниях, в которых задействованы их коллеги из России и Белоруссии. В руководстве МОК заявили, что интересы спортсменов должны иметь первостепенное значение.

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