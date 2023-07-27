Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками

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Командование вооруженных сил Нигера заявило о своей солидарности с военными мятежниками. Об этом говорится в их заявлении, опубликованном на странице штаба армии в Twitter.

Было отмечено, что военные приняли такое решение для того, чтобы страна могла избежать последующего кровопролития. Кроме того, решение, как утверждается, было продиктовано стремлением обеспечить безопасность президента.

В штабе подчеркнули, что любое внешнее военное вмешательство в дела страны может привести к фатальным последствиям для жителей Нигера и самого государства.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, а границы закрыты.

Мятежники в Нигере объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. По всей стране был введен комендантский час. Группа солдат президентской гвардии утром в среду заблокировала здание, где находится офис главы государства.